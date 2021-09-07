«Посвятил свою жизнь семье, работе и вере»: Хью Джекман сообщил о смерти отца

6 сентября голливудский актер Хью Джекман сообщил поклонникам печальную весть: умер его отец Крис Джекман.

«Рано утром в День отца (в Австралии) мой папа мирно скончался. И хотя есть глубокая грусть, я полон такой благодарности и любви. Одним словом, мой отец был выдающимся человеком. Он посвятил свою жизнь семье, работе и своей вере. Я молюсь, чтобы он теперь пребывал рядом с Богом», — написал 52-летний актер в Instagram.

Поклонники выразили соболезнования утрате Хью в комментариях. Среди них отметился и давний друг звезды Райан Рейнольдс.

«Мне повезло успеть познакомиться с ним», — написал он.

Добавим, что Крис Джекман вместе с женой эмигрировал из Великобритании в Австралию в 1967 году. У них родились пятеро детей. Позже пара развелась и мать будущего актера уехала с дочерьми обратно в Англию, а отец остался с сыновьями в Сиднее. Он был глубоко верующим человеком и дал детям религиозное воспитание.

Смотрите также: