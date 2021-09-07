Умер сценарист «Рождественских встреч» Аллы Пугачевой — постановщик Борис Краснов

В одном из московских хосписов умер сценарист Борис Краснов. Ему было 60 лет. Именно этот постановщик в свое время организовывал знаменитые на всю страну «Рождественские встречи» примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой.

Заметим, что Борис Краснов несколько лет назад перенес инсульт. Он очень долго пытался восстановиться, но, к сожалению, так и не смог до конца этого сделать. Он также перенес сложную операцию на головном мозге.

Ранее адвокат Александр Добровинский говорил, что Бориса Краснова в середине августа перевели в хоспис с заключением «Шансов на выздоровление нет». По словам юриста, было лишь вопросом времени, когда Борис Краснов уйдет из жизни. Помочь ему было уже нереально.

Напомним, что во время пандемии Борис Краснов подхватил коронавирус. После инсульта у него полностью отказала правая сторона тела. Знаменитый сценограф Аллы Пугачевой был фактически полностью парализован, сообщает МК.ru.

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