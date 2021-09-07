«Немедленно стройнит»: Хромченко указала на платье, крой которого визуально корректирует полную фигуру

На главный подиум страны в шоу «Модный приговор» на Первом канале пришла 43-летняя Валентина. Но не по своей воле: ее в отсутствии стиля обвинила собственная дочь. Героиня передачи, обладая корпулентной фигурой типа «яблоко», носит одежду облегающих фасонов, отчего даже близко не выглядит «императрицей», как того хотела бы.

Стилисты программы подобрали несколько комплектов героине. Среди них оказалось платье-футляр, которое в один голос одобрили и Эвелина Хромченко, и Александр Васильев. Свое единогласие они объяснили сразу.

«Платье решено в традиции «оптические иллюзии». Эта мода пришла в эпоху конструктивизма, между двумя войнами, в 20-е и 30-е годы. Здесь геометрические формы, поставленные в виде двух треугольников, напоминающих песочные часы, делают ту самую оптическую иллюзию», — заметил Васильев, намекая на визуально стройнящее свойство наряда.

Коллега историка моды, фэшн-эксперт Эвелина Хромченко, объяснила, что именно происходит, когда корпулентная модница надевает такое платье.

«Если принимать во внимание крой платья, то он многое позволяет в принципе. Во-первых, это вас немедленно стройнит без каких-либо дополнительных усилий. Во-вторых, это вас визуально вытягивает, и в-третьих, это дает вам возможность использовать вариатив в обуви», — прокомментировала платье Хромченко.

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