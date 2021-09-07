«Ты поправишься, я знаю точно»: Роман Мальков трогательно обратился к Анастасии Макеевой

В последнее время у актрисы возникли достаточно серьезные проблемы со здоровьем.

Строитель Роман Мальков в Instagram трогательно обратился к своей жене, актрисе Анастасии Макеевой, которая испытывает в последнее время проблемы со здоровьем. Он разместил фотографию, на которой они вместе идут по берегу моря.

«Любимая моя девочка — Анастасия Макеева. Все будет хорошо. Ты поправишься, я знаю точно. По-другому не может быть! У нас еще куча планов. Вместе — навсегда. Счастливы вместе». Роман Мальков

«Конечно, все у вас будет хорошо», «Рома, береги ее. Не давай читать ей всякую ерунду», «Ребята, у вас будет все хорошо. И даже лучше, чем у всех», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что в последнее время здоровье подводит Анастасию Макееву. Актриса и звезда мюзиклов даже была вынуждена отменить все свои сентябрьские спектакли. Причина, как она отмечала, кроется в давлении на актрису со стороны бывшей жены Романа, Светланы Мальковой. Художница прибыла в Россию и активно участвует в ток-шоу Андрея Малахова.

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