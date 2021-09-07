«Он принес эту жертву»: Илзе Лиепа назвала причину ухода знаменитого отца из Большого театра

Как отметила балерина, на ней могли просто поставить крест.

Балерина Илзе Лиепа в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему ее легендарный отец, артист балета Марис Лиепа, был вынужден уйти в свое время из Большого театра.

«Я не знаю, прозвучало или нет условие отцу: либо он остается в Большом театре, либо я. Это стало и так понятно. Мы с ним встретились за кулисами Большого театра, когда вопрос стал явным. Он принес эту жертву. Папа не мог не понимать, что его уход из театра — момент времени. Надо представить, что у него было в душе». Илзе Лиепа

Как отметила Илзе Лиепа, у ее отца было звание, которое позволяло ему входить в любой момент в Большой театр.

«И есть дочка, на которой ставят крест в театре. Ему говорили: «Уходи из Большого театра. Освободи место для дочери». Я не могла быть без Большого театра. Еще и тогда мой родной брат Андрис уехал в Америку», — заявила Илзе Лиепа.

Напомним, что Марис Лиепа — народный артист СССР. Он лауреат Ленинской премии. Артист балета прожил всего 52 года.

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