«У меня закончился контракт с директором»: Киркоров объяснил, почему закрыл прибыльный бизнес

Музыкант Филипп Киркоров, появившись на дне рождения владелицы и генерального продюсера крупной компании Юлии Корелиной заявил, что его фирмы по организации детских праздников больше нет. При этом он спокойно отнесся к потере прибыльного бизнеса и сильно не расстраивается по этому поводу.

«У меня закончился контракт с моим прошлым директором, который занимался данным проектом, поэтому его больше не существует». Филипп Киркоров

Отметим, что компания по проведению детских праздников за последние несколько лет провела много крупных мероприятий. В основном к нему обращались друзья и коллеги по шоу-бизнесу, которых он знает не один десяток лет.

Напомним, что у Филиппа Киркорова есть еще несколько успешных проектов. К примеру, у него существует и процветает бутик по продаже дорогих нарядов, собственный караоке-клуб. В нем до сих пор всегда очень много гостей, сообщает «СтарХит».

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