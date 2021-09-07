«Сижу, читаю текст и думаю, что бы сейчас Волчек сказала»: Гармаш высказался о худруке

Актер Сергей Гармаш в разговоре с Татьяной Устиновой в рамках ее программы «Мой герой» на канале ТВЦ заявил, что он был одним из немногих в театре «Современник», кто на равных общался с покойным худруком Галиной Волчек.

Как отметил Сергей Гармаш, у Галины Волчек ничего не было, кроме театра и сына. Даже в отпуске худрук не отходила от телефона. При этом врачи просили ее отдохнуть хотя бы пять дней, но она их, конечно, не слушалась. По словам Сергея Гармаша, он до сих пор мысленно разговаривает с Галиной Волчек, просит у нее каких-то профессиональных советов.

«Сижу, читаю текст и думаю, что бы сейчас Волчек мне сказала. И получаю ответы от нее до сих пор». Сергей Гармаш

Напомним, что Галина Волчек ушла из жизни чуть меньше двух лет назад. После ее ухода Сергей Гармаш разругался с новым руководством «Современника» и покинул легендарный театр. Сейчас актер выбирает для работы только те проекты, которые ему по-настоящему интересны.

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