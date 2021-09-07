Живет с сыном Шахназарова: одна из дочерей новой жены Норкина оказалась популярной актрисой

Одна из дочерей новой жены телеведущего Андрея Норкина Ирины Бородиной оказалась популярной актрисой. За плечами Варвары Бородиной работы во многих известных сериалах, среди которых «Молодежка», «Черный квадрат», «Алиби» и некоторые другие.

А вот роли Варвары Бородиной в большом кинематографе пока не так заметны. Она снялась вместе с Павлом Прилучным в фильме «Килиманджара», играла в картинах «Свадьбы на будет» и «Приворот».

Известно, что новой избраннице Андрея Норкина Ирине 60 лет. При этом она выглядит намного моложе своего возраста. У Ирины уже трое внуков. Одного из них как раз и подарила Варвара. У нее есть дочь Аглая. Наследницу она родила от отношений с сооснователем сообщества тревел-предпринимателей Леонидом Пустовым. Правда, супруги развелись.

Позже Варвара начала встречаться с актером Сергеем Шахназаровым. Его отец небезызвестный режиссер Карен Шахназаров, сообщает «Комсомольская правда».

больше по теме Давно не скрывал избранницу: Андрей Норкин женился во второй раз спустя год после смерти жены Ирина Бородина в прекрасных отношениях с детьми телеведущего от первого брака.

Напомним, что Андрей Норкин сыграл свадьбу спустя год после смерти своей первой жены Юлии. Вместе они были почти 30 лет.

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