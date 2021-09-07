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Когда все при ней: Татьяна Навка в спортзале блеснула стройной фигурой

Фигуристка может похвастаться идеальными формами в свои 46 лет.

Когда все при ней: Татьяна Навка в спортзале блеснула стройной фигурой
Татьяна Навка. Фото: Global Look Press

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка в свои 46 лет продолжает пребывать в отличной форме. Звезда регулярно выходит на лед, выступая в своих мюзиклах, поэтому поддерживает фигуру не только на тренировках, но и в спортзале.

На сей раз Навка, отзанимавшись на тренировке, блеснула стройной фигурой в спортивном костюме. Красотка может дать фору любой молодой модели, поскольку обладает точеными формами – что называется, все при ней.

Татьяна Навка
Татьяна Навка. Фото: instagram.com/tatiana_navka/

Ранее Навка сообщила фанатам, что к осени сменила имидж. Теперь красавица-фигуристка носит сезонный оттенок – пшенично-рыжий, который, по словам многих поклонников, спортсменке очень к лицу.

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