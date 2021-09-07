«Такие шортики крутые»: Рудова в шелковом домашнем белье засветила упругие прелести

Актриса театра и кино похвасталась у себя в микроблоге обновкой.

38-летняя актриса Наталья Рудова регулярно делится с поклонниками новостями из жизни и карьеры. Звезда фильма «Свингеры», премьера которого запланирована на ближайшее время, на этот раз сняла распаковку обновок, которые оказались домашним бельем, и которые красотка тут же поспешила примерить – на радость фолловерам.

Рудова пополнила гардероб шелковыми маечкой и шортиками, от которых пришла в неподдельный восторг. Нежность изделий она оценила по достоинству.

«Боже, Какая это милота! Это домашний классный костюмчик, такой приятный наощупь, шелковый такой!», — пришла в восторг актриса. И тут же его примерила, демонстрируя не только красоту обновки, но и своей фигуры – стройные длинные ноги, плоский животик, упругие бедра. «Такие шортики крутые», — покрутилась красотка перед зеркалом, являя инстамиру свои точеные формы.

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