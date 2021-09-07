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«Образ учительницы»: Арзамасова в блузе с английским бантом и строгих брюках вышла с пасынком в свет

Стилист Элла Маковей назвала образ молодой мамочки-актрисы неожиданным.

«Образ учительницы»: Арзамасова в блузе с английским бантом и строгих брюках вышла с пасынком в свет
Елизавета Арзамасова. Фото: instagram.com/liza_arzamasova/

Звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова недавно впервые стала мамой. Она подарила мужу Илье Авербуху сына Льва и сейчас полностью погружена в материнство. Иногда девушка рассказывает о своих буднях в микроблоге, а на этот раз показала, что вышла в свет.

Елизавета Арзамасова и Мартин Авербух
Елизавета Арзамасова и Мартин Авербух. Фото: instagram.com/averbukhofficial/

Арзамасова с мужем и 17-летним пасынком Мартином Авербухом отправилась в музей. Для культурного досуга актриса выбрала довольно строгий образ – блузу с английским бантом и брюки. И, позируя с пасынком, оказалась больше похожа на его учительницу, чем на мачеху. Стилист Элла Маковей так и назвала звезду.

«Неожиданный и по-деловому строгий образ молодой актрисы. Офисные серые брюки и белая блузка с бантом. Остроносые лодочки из серой замши тщательно подобраны в тон брюкам. Образ аккуратной учительницы младших классов. Больше подходит на 1-е сентября: никаких аксессуаров, никаких трендов», — оценила Маковей аутфит Арзамасовой.

Справка Teleprogramma.pro
Элла Маковей, стилист. В индустрии моды работает более пяти лет. Персональный консультант по стилю, шопер; прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция.

Элла Маковей. Фото: личный архив
Элла Маковей. Фото: личный архив

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