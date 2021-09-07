Валерия в костюме оттенка капучино запечатлелась на редком фото с британской дочкой Кобзона в винном платье

Певица Валерия и Иосиф Пригожин посетили Культурный фонд «Кобзон», который организовала его вдова Нелли Кобзон. Здесь с ними встретилась не только верная спутница покойного народного артиста, но и его дочь Наталья Рапопорт-Кобзон с мужем, юристом Юрием Рапопортом. Это редкий случай, ведь наследница знаменитости живет в Лондоне, а в Москву наведывается нечасто.

«С дорогими нашему сердцу людьми», — написала под снимком в личном блоге певица Валерия.

Знаменитая блондинка облачилась на встречу в костюм с жакетом и юбкой-карандашом с разрезом оттенка капучино, сочетав с ним ультрамариновые туфли на шпильке. Нелли Кобзон предпочла клетчатое платье с юбкой плиссе, а Наталья Кобзон – винное платье с рукавами-колоколами. При этом в комплект в этим романтичным нарядом она выбрала белые кеды.

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