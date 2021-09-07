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Бабкина предстала на «Модном приговоре» в юбке цвета морской волны, подчеркнув талию кушаком

«Казачка Надя» постаралась нарядиться и современно, и в традиционном стиле одновременно.

Бабкина предстала на «Модном приговоре» в юбке цвета морской волны, подчеркнув талию кушаком
Надежда Бабкина. Фото: Globallookpress.com

На «Модном приговоре» обычно редко удается разглядеть луки ведущих, ведь все они сидят за столом перед камерами. Разве что Эвелина Хромченко порой выходит на сцену, комментируя трендовые луки от стилистов шоу.

Недавно своим черным образом с безразмерной рубахой и широкими кюлотами она подтвердила ранее высказанную мысль о том, что оверсайз по-прежнему актуален. По мнению фэшн-эксперта, он будет востребован еще лет 10, не меньше.

Эвелина Хромченко. Кадр из шоу «Модный приговор»/ Первый канал

Надежда Бабкина тоже любит модно одеваться, но предпочитает другой стиль – более яркий, с многочисленными украшениями, с элементами народного костюма. Instagram-аккаунт «Модного приговора» дал возможность зрителям рассмотреть один из таких стайлов певицы. Артистка облачилась в цветочную блузку с пышными рукавам и длинную юбку с атласным отливом в пол оттенка морской волны, талию она подчеркнула красным кушаком.

Надежда Бабкина. Фото: instagram.com/modniy.tv/

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