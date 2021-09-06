Джованна Антонелли в модном монокини полностью закрыла руки, но не скрыла от глаз ядреных бедер и пышной груди

Глядя на звезду бразильского сериала «Клон» Джованну Антонелли, которая сыграла страстную марокканку Жади, трудно поверить, что ей 45 лет. Актриса словно дорогое вино с возрастом стала только красивее. Но не стоит думать, что ее упругое стройное тело — подарок природы.

На самом деле звезда системно и упорно тренируется с личным тренером, а когда есть свободная минутка, бегает вдоль морского побережья в Рио-де-Жанейро или просто занимается на домашнем тренажере.

В личном блоге латиноамериканская звезда нередко с гордостью демонстрирует результат своего труда — отличную фигуру, облачаясь в дерзкие мини-юбки, декольтированные платья и блузки, а также купальники.

Накануне она выставила в Сеть фото с собакой, представ с ней на лежаке во время принятия солнечных ванн. Джованна Антонелли выбрала актуальную модель монокини с длинными рукавами, которая только на первый взгляд могла показаться излишне скромной. В декольте купальника хорошо была видна пышная грудь артистки, также линия пляжного наряда отлично подчеркнула округлые бедра звезды.

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