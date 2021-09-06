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Джованна Антонелли в модном монокини полностью закрыла руки, но не скрыла от глаз ядреных бедер и пышной груди

Звезда сериала «Клон» в свои 45 лет сохранила отличную форму.

Джованна Антонелли в модном монокини полностью закрыла руки, но не скрыла от глаз ядреных бедер и пышной груди
Джованна Антонелли. Кадр из сериала "Клон"

Глядя на звезду бразильского сериала «Клон» Джованну Антонелли, которая сыграла страстную марокканку Жади, трудно поверить, что ей 45 лет. Актриса словно дорогое вино с возрастом стала только красивее. Но не стоит думать, что ее упругое стройное тело — подарок природы.

На самом деле звезда системно и упорно тренируется с личным тренером, а когда есть свободная минутка, бегает вдоль морского побережья в Рио-де-Жанейро или просто занимается на домашнем тренажере.

В личном блоге латиноамериканская звезда нередко с гордостью демонстрирует результат своего труда — отличную фигуру, облачаясь в дерзкие мини-юбки, декольтированные платья и блузки, а также купальники.

Накануне она выставила в Сеть фото с собакой, представ с ней на лежаке во время принятия солнечных ванн. Джованна Антонелли выбрала актуальную модель монокини с длинными рукавами, которая только на первый взгляд могла показаться излишне скромной. В декольте купальника хорошо была видна пышная грудь артистки, также линия пляжного наряда отлично подчеркнула округлые бедра звезды.

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