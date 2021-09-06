«Верх выкроен, как рубашка»: Хромченко показала современный костюм на все случаи жизни

На «Модном приговоре» преобразили необычную гостью – 90-летнюю даму Евгению Федоровну. На ее примере ведущие и стилисты проекта Первого канала доказали, что у моды нет возрастных рамок и женщины могут выглядеть современно, не молодясь, всякий раз, когда им этого захочется.

На подиуме проекта участница фэшн-суда представила актуальный лук – брючный костюм в полоску. Александр Васильев заметил, что он явно пришел из мужского гардероба, однако сегодня маскулиннный стиль в тренде и им уже никого не удивишь. К слову, на шоу «Модный подкаст» он также рассказывал, что на мужчин дамы в их одежде оказывают просто магнетическое воздействие, и знаменитая Коко Шанель прекрасно об этом знала, с успехом переодеваясь в наряды своих кавалеров, очаровывая их.

Эвелина Хромченко добавила, что полосатый костюм, предложенный для героини программы, отвечает современным трендам и, к тому же, универсальный.

«Самое главное, что этот костюм трансформируется абсолютно в любую стилистику. И за счет того, что он не только базовый, но еще и актуальный в нынешнем сезоне (верх, например, у него выкроен, как рубашка), он очень сегодняшний», — прокомментировала стилист.

По мнению Хромченко, с элементами этого комплекта будут хорошо и стильно смотреться любые, даже самые старомодные вещи, вроде «бабушкиных» платьев и кофточек.

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