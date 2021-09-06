«Наконец!»: Топалов не смог сдержать эмоций, увидев Тодоренко вновь блондинкой

Артисту, как оказалось, больше нравится жена со светлыми волосами.

Регина Тодоренко запомнилась многим зрителям телеканала «Пятница» блондинкой. Однако последние четыре года звезда предпочитала натуральный русый цвет. И вот ведущая решилась на бьюти-эксперимент, вернувшись к былому светлому оттенку.

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«Я снова блонд, как и 4 года назад. Вдруг захотелось освежиться, но думаю, что ненадолго», — написала Регина в личном блоге.

Муж телезвезды не смог сдержать радостных эмоций, увидев ее преображенной. «Наконец!» — написал он в комментариях. Также артист не преминул добавить, что его супруга ошибается, в этом цвете, она, по его мнению, должна остаться надолго.

Отметим, что свой лайк под фото оставил продюсер Иосиф Пригожин, у которого, как известно, жена (певица Валерия) тоже блондинка.

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