«Бутылка молока и сырок»: Арзамасова честно показала, как питается набегами из-за малыша

Тем не менее на обнародованном фото актриса запечатлелась с книгой.

Лиза Арзамасова и Илья Авербух 14 августа стали родителями мальчика. Звезда сериала «Папины дочки» через пару дней рассказала почитателям, что ребенок появился на свет настоящим богатырем. Его вес — 3 кг 800 г, рост — 53 см. Имя наследнику знаменитая пара решила дать царственное — Лев. Как рассказала актриса, на него они решились не сразу и две недели обсуждала с мужем.

В настоящий момент Лиза Арзамасова уже пришла в форму, выглядит стройной и подтянутой, а следов беременного живота — как ни бывало.

Тем не менее, судя по постам звезды «Папиных дочек», особых диет артистка не придерживается. И, напротив, питается, как и многие молодые мамы, набегами и чем придется. В личном блоге она честно показала фото с одной из таких аскетичных трапез.

«Немного о «гламуре». Экспресс-ужин: бутылка молока и шоколадный сырок. И быстрее, быстрее!» — написала она под фото.

Любопытно, что подписчики Лизы Арзамасовой заметили на снимке, что актриса хоть и ест набегу, но все-таки успевает открыть книгу для чтения.

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