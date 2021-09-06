«Он стал чужой»: единственная дочь Малькова пришла на встречу с отцом с диктофоном

В конце лета Роман Мальков приехал в Словению. Пока у Анастасии Макеевой были репетиции, многодетный отец пытался встретиться со своими тремя детьми. Дочь и два сына остались жить в Любляне вместе с мамой.

И если увидеть мальчиков бизнесмену не удалось — они были в лагере, — то встреча с единственной дочерью Аней все же произошла. 14-летняя девушка пришла на встречу с отцом с диктофоном. Запись разговора прозвучала в программе «Прямой эфир», где вновь появилась Светлана Малькова.

«Я случайно узнала, что они приехали. Посмотрела публикацию Анастасии Макеевой. Он меня снимал, курил при мне, я просила его не курить, потому что мне это неприятно. Больше всего я обижена на то, что он всегда говорил: «Где дети?», как будто я не его ребенок. Я на самом деле рада, что с ним встретилась. Потому что я почувствовала, что он стал чужой. Уже не тот мой папа, с которым я гуляла и проводила время», — сказала Аня.

Добавим, по словам Светланы Мальковой, Роман не платит алименты своим детям. Бизнесмен же утверждает, что производит выплаты.

Смотрите также: