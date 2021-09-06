Таинственный Артемий: бывший возлюбленный Макеевой приударил за Мальковой

Более двух лет актриса была влюблена в фейк.

До встречи с Романом Мальковым, который стал четвертым мужем Анастасии Макеевой, в жизни актрисы случился необычный роман. Более двух лет звезда театра была влюблена в таинственного Артемия. Фейковый аккаунт в соцсетях, чужие фотографии, дорогие подарки, духи, торты, цветы и много внимания.

Но за все это время молодой человек так и не отважился встретиться с артисткой. Назначал свидания и не появлялся. В какой-то момент терпение Макеевой лопнуло. Теперь же, по ее мнению, Артемий объединился с бывшей женой Романа, Светланой, чтобы мстить. К такому выводу актриса пришла недавно, когда просматривала аккаунт Мальковой.

Ранее Светлана проводила в своем инстаграме серию вопросов и ответов, где отметила, что у нее есть друг Артемий и она влюблена. Однако в студии программы «Прямой эфир» Малькова сказала, что ее ответы в микроблоге между собой никак не связаны. Да, есть друг Артемий, и да, она влюблена.

«Это была лишь форма проявления восхищения. Флирт в письмах. Романтично, не находите? А когда она пошла строить семью, мы просто перестали общаться», — рассказал тот самый таинственный Артемий, который, как выяснилось, много раз изменял свое имя, фамилию и даже отчество не только в Сети, но и в паспорте. По последним данным, его зовут Евгений Воробьев.

Напомним, Анастасия Макеева и Роман Мальков в эти дни отдыхают на Байкале.

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