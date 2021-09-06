«Лучшее видео за сегодня»: Бузова в образе сексуальной зайки показала рельефное бедро без тени смущения

Ольга Бузова не боится идти на эксперименты со внешностью. Экс-ведущую «Дома-2» уже видели брюнеткой с каре, кудрявой, с косичками, а теперь она вернулась к образу длинноволосой блондинки. Ну а ее луки — один другого удивительнее. Создается впечатление, что звезда меняет одежду буквально каждый день, практически никогда не повторяясь с образами.

Ее платье с глубоким разрезом на ноге облегающего силуэта тоже трудно было не заметить. Артистка подчеркнула с его помощью все достоинства фигуры, продемонстрировав обновку в личном блоге. Тонкая талия, изящные ноги и рельефные бедра невозможно было скрыть от глаз публики. Однако на этом эксперименты Бузовой, как оказалось, не закончились. Главной фишкой этого ролика, судя по всему, была интернет-маска в виде мордочки зайки.

Стоит отметить, что этот секси-образ неоднозначно был воспринят публикой. Одни подписчики восхитились внешностью и изобретательностью Ольги, а другие не поняли смысла ролика вообще.

«Какие красивые ножки! Лучшее видео за сегодня», «Оля, ты алмаз», «Взрослый же человек! Что за кривляния на камеру?», «Обожаю твое творчество», «О, Господи, а я спать собиралась», «Что за кринж?», «Оля, ты такая красива, фигура просто супер!» — написали фолловеры под постом.

Отметим, что ранее фигурой Ольги Бузовой восхитился Александр Васильев, увидев ее фото в бикини. Он отметил, что у нее восхитительные, грациозные формы, точеные ноги и лицо, напоминающее Монику Белуччи.

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