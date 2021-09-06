Травма не помешала: Анита Цой получила знак народного артиста РФ

К этому дню певицу привели более 20 лет музыкальной карьеры.

6 сентября в Большом театре состоялась официальная церемония вручения нагрудного знака «Народный артист Российской Федерации». Среди прочих его получила и певица Анита Цой. Правда, 50-летняя звезда прибыла на мероприятие в инвалидной коляске: несколько дней назад она сломала ногу во время съемок клипа. Но на радостном настроении женщины это никак не сказалось.

«Получила травму при выполнении профессионального долга», — пошутила Анита, получая награду от министра культуры РФ Ольги Любимовой.

Цой отметила, что для нее данная награда намного шире, чем признание ее достижений в области культуры и искусства, — это еще и знак правильной политики России в области межнационального равенства.

«Сейчас у меня есть ясное понимание того, что в нашей стране каждый человек своим трудом и талантом может достичь самых высоких результатов, получить признание своей страны и своего народа», — сказала певица.

Напомним, что звание народной артистки было присуждено Аните Цой президентом РФ еще в марте 2021 года.

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