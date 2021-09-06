«Было просто божественным»: Ольга Бузова грациозно изогнулась на постели, обнажив массивные бедра в кружевном комбидрессе

Популярная телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова ночь на понедельник провела в роскошном номере с видом на Красную площадь.

После насыщенного воскресенья звезда решила не возвращаться домой, а остаться ночевать в отеле «Балчуг» в самом центре Москвы. Тем более, что в понедельник здесь состоялась ее пресс-конференция.

Оказавшись в роскошных интерьерах, Ольга Бузова успела сделать в сторис откровенный контент, порадовав ту часть своей аудитории, которой нравится смотреть на тело кумира.

Позже Ольга Бузова призналась, что провела чудесную ночь и отлично выспалась.

«Мое утро сегодня было просто божественным благодаря пуховым подушкам и невероятно теплой атмосфере в «Балчуг», — поделилась Ольга Бузова в микроблоге.

Пост она сопроводила фото, на котором застыла в откровенной позе на постели. Ольга Бузова прикрылась подушкой с букетом шикарных роз. Из одежды на теледиве только роскошный комбидресс цвета индиго с кружевными вставками.

Поклонники Ольги Бузовой пришли в экстаз, увидев такую красоту.

«Она проснулась и уже озаряет красотой», «Нежное фото», «Милая очень», «Ольга — красотка», «Такая лапочка», — высказались в Сети.

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