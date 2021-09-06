«Должна была убедиться»: Малькова призналась, почему не показывала детей бывшему мужу

В конце августа Роман Мальков и Анастасия Макеева приехали в Словению. У актрисы там были гастроли, а бизнесмен-строитель, который сопровождает жену всегда и везде, хотел увидеть своих детей. Однако дверь квартиры, в которой ранее жила его семья, никто не открыл. Роман обнаружил пакеты с пустыми бутылками и ушел восвояси.

Почему дети не увидели отца, Светлана Малькова рассказала в эфире шоу «Прямой эфир». Оказывается, наследников она ранее отправила в лагерь, а ее в тот момент якобы не было дома.

«Я должна была убедиться в его адекватности. Когда он приехал, мы договаривались встретиться», — сказала Малькова.

Напомним, Светлана утверждает, что Роман не платит алименты с февраля. Именно в том месяце он развелся после 17 лет брака. В мае Мальков женился на Анастасии Макеевой. А ранее старший его сын, 16-летний Андрей, переехал в Москву.

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