Умер французский актер Жан-Поль Бельмондо

Жан-Поль Бельмондо — один из самых известных французских актеров в мире. Он снялся в десятках разных фильмов «Комиссар — хороший ребенок», «Цезарь и Клеопатра», «Укрощение строптивой». Однако последние 20 лет Жан-Поль уже редко появлялся на публике и не снимался. А 6 сентября стало известно, что артист ушел из жизни.

О трагическом известии стало известно от адвоката звезды, об этом пишет Agence France-Presse.

Стоит отметить, что в юности Бельмондо был звездой бокса. Но потом он перестал заниматься этом видом спорта, так как его лицо от ударов сильно изменилось. Однако это не помешало ему построить успешную карьеру в кино. Вскоре не только зрители, но и режиссеры оценили его талант. Вместе с Бельмондо снимались первые красавицы того времени — Софи Лорен, Катрин Денев.

Напомним также, что в 2001 году Жан-Поль перенес инсульт. Тогда он заверил, что покидает кино. Однако позже не устоял и снялся в картине «Человек и его собака». Отметим, что причины его смерти пока не разглашаются.

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