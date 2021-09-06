Культовый белый комбинезон Элвиса Пресли продали на аукционе за миллион долларов

Пожалуй, самый известный костюм Элвиса Пресли — белый комбинезон с люверсами, в котором культовый певец артист выступал в «Мэдисон-сквер-гарден» в 1972 году, — продали на аукционе 4 сентября более чем за миллион долларов.

Как сообщает издание Deadline, аукционный дом Kruse GWS, специализирующийся на предметах, принадлежавших знаменитостям, продал комбинезон Элвиса и накидку к нему за 1 012 500 долларов и объявил, что это рекордная цена. Правда, не уточнил в какой категории побит рекорд.

Сообщается, что костюм, созданный дизайнером Биллом Белью, более 30 лет находился в частной коллекции перед тем, как его выставили на аукцион.

Вместе с комбинезоном были проданы и другие памятные вещи Элвиса. Его гоночный шлем из фильма «Да здравствует Лас-Вегас!» ушел за 23 750 долларов, фрак от смокинга из фильма «Фрэнки и Джонни» — за 75 тысяч долларов, ботинки — за 28 750 долларов, электробритва — за 3 тысячи долларов, ремень Elvis Presley Custom Eagle — за 25 тысяч.

Напомним, «король рок-н-ролла» был невероятно популярен в Америке и по всему миру в 50-70-х годах — и как актер, и как певец. Он умер в 1997-ом, по официальной версии, от передозировки успокоительного.

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