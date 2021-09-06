«Опять на те же грабли»: Леша Чайчиц стал участником нового «Дома-2» и показал видео первого Лобного

Экс-герой реалити-шоу Леша Чайчиц анонсировал свое появление на телеэкране, отметившись на «Поляне».

Популярное реалити-шоу «Дом-2» с 19 апреля выходит на телеканале «Ю». Участвуют в нем не только новенькие участники, но и хорошо известные телезрителям и вполне раскрученные персонажи из числа «старичков».

Пул вторых на этой неделе пополнил еще один звездный товарищ. На телестройку пришел красавец-брюнет Алексей Чайчиц.

«Вот такие вот дела, ребят. Опять на те же грабли», — сообщил он в сторис микроблога.

Леша Чайчиц показал коротенькое видео, запечатлев себя на первом Лобном месте после возвращения. В кадре он поставил геотег – «Поляна».

Подписчики засомневались, решив, что Леша Чайчиц заглянул на «Дом-2» погостить. Но нет, он подтвердил, что стал участником обновленного проекта.

Напомним, на реалити-шоу «Дом-2», которое шло по каналу ТНТ, Леша Чайчиц строил отношения с Лизой Триандафилиди. Пара после ухода с проекта поженилась, но через некоторое время объявила о расставании.

Правда, официально брак Чайчиц и Триандафилиди пока не расторгли. Не исключено, что они еще могут воссоединиться. Лиза даже познакомила Лешу с дочкой Владой, которую недавно забрала у бывшего мужа и отца девочки.

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