«Хайп на каждой секунде своей жизни»: Ольга Орлова изящно пнула Ольгу Бузову

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова припомнила бывшей коллеге Ольге Бузовой ее рыдающие сторис, в очередной раз упрекнув в неискренности.

Телеведущая Ольга Орлова разместила в сторис микроблога довольно обширное высказывание на тему любви некоторых блогеров к хайпу.

В нем ведущая «Дома-2» как бы невзначай задела Ольгу Бузову, припомнив ей сторис, которые та размещала, попав в больницу. Ольга Орлова дала понять, что никогда не будет сама заниматься подобными вещами, в Instagram она показывает далеко не все.

«Мы про «жизнь», а не про хайп на каждой секунде своей жизни. Есть блогеры, которые рыдают напоказ, выходят в сторис из больниц напоказ, занимаются любовью напоказ. Только в этом во всем нет правды. Это коммерческий проект, потому что в жизни так не бывает», — высказалась Ольга Орлова.

Она не упомянула в публикации имени Ольги Бузовой. Но судя по всему, Орлова имеет в виду и экс-ведущую «Дома-2», живущую напоказ, тоже.

Ольга Бузова старается демонстрировать в микроблоге все свои эмоции – она умеет и смеяться, и плакать напоказ, утверждая, что делает это искренне.

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