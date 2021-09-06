«Копия Кристины в фильме «Чучело»: повзрослевшая внучка Аллы Пугачевой в куртке из денима поразила сходством с мамой

Наследница Аллы Пугачевой — певица и актриса Кристина Орбакайте — мама троих детей. Два сына Кристины Орбакайте — Никита Пресняков и Дэни Байсаров — уже взрослые люди, живут самостоятельной жизнью. А дочери звезды Клавдии от Михаила Земцова всего девять лет, девочка пока еще нуждается в постоянном присутствии мамы в ее жизни.

Накануне Кристина Орбакайте вместе с дочкой Клавой посетила МХТ имени Чехова. Звездная мама и ее наследница посмотрели спектакль «Поколение Маугли». Кристина Орбакайте призналась в микроблоге, что в восторге от увиденного.

«Мы с Клавочкой побывали в МХТ имени А.П. Чехова и оказались в удивительном мире «Поколение Маугли». Спасибо Фонду Константина Хабенского за радость, добро и надежду, которые вы дарите», — написала Кристина Орбакайте.

Пост она проиллюстрировала снимком, на котором предстала с дочкой Клавой, облаченной в курточку из разбеленного денима.

Подписчики Кристины Орбакайте поразились тому, как подросшая Клава похожа на свою звездную маму.

«Копия Кристины в фильме «Чучело», «Кристина, у вас невероятно милая, интеллигентная, воспитанная девочка! Восхищаюсь вами», «На этом фото Клава очень напоминает маленькую Кристину в фильме «Чучело», «У Клавы взгляд, как у вас в фильме «Чучело»! Надо же», — высказались в Сети.

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