«Он живет в какой-то другой реальности»: Катя Колисниченко из «Дома-2» объяснила, почему решила уйти от мужа

Экс-участница реалити-шоу Катя Колисниченко рассказала, что ее раздражало в Алексее Солодовникове.

На днях, общаясь со своими подписчиками, муж экс-участницы «Дома-2» Екатерины Колисниченко Алексей Солодовников заявил, что между ними вполне возможно примирение.

Молодой человек четко дал понять, что не против воссоединения с супругой. Для этого всего лишь нужно время, чтобы поостыли эмоции.

Узнав о высказываниях Алексея Солодовникова от поклонников, Катя Колисниченко вскипела. Она непрозрачно намекнула, что подобные заявления супруга ее очень раздражают.

«Мой муж живет в какой-то другой реальности, в которой у него очень много времени, где его все ждут. Я не буду углубляться. Но это не так, как ему кажется», — высказалась Екатерина Колисниченко в сторис микроблога.

Она еще раз подтвердила, что воссоединение невозможно.

Напомним, Катя Колисниченко в конце июля рассказала подписчикам, что в ее семье произошел раскол. Она забрала двухлетнего сына Савву и переехала из Москвы в Санкт-Петербург.

Свое решение расстаться с мужем Катя Колисниченко назвала окончательным и бесповоротным. Уйти она планировала давно и сделала это с холодной головой.

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