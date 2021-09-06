Из одежды только полотенце: Ольга Бузова томно прикрыла обнаженное тело, показав, как выглядит перед сном

Поющая телеведущая Ольга Бузова запечатлелась в ванной отеля «Балчуг» в самом центре Москвы.

Популярная телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова минувшую ночь провела в роскошном номере отеля «Балчуг» в центре Москвы с видом на Красную площадь.

Как обычно, день Ольги Бузовой выдался невероятно насыщенным событиями, и ко сну она отходила, предварительно положив «золотую» масочку на лицо. Разумеется, кадрами, запечатлевшими это замечательное событие, Ольга Бузова поделилась со своей аудиторией.

На видео в сторис Ольга Бузова предстала в ванной комнате своего роскошного номера отеля.

Кадр получился невероятно чувственным и сексуальным, несмотря на то, что Ольга Бузова предстала в маске на лице. Но очевидно, что звезда умеет выбирать выгодные ракурсы для позирования, так что даже в таком виде выглядит привлекательно.

Вероятно, секрет еще и в том, что Ольга Бузова предстала без одежды. Вместо нее теледива кокетливо обернулась в белое махровое полотенце. А из другого, такого же кипенно-белого, соорудила чалму на голову.

Напомним, что за последнее время Ольга Бузова заметно поправилась. Однако немного лишнего веса ей, очевидно, не вредит, а только пошло на пользу. Звезда стала намного аппетитнее.

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