«Я все лето работал папой»: Киркоров объяснил, почему его детей 1 сентября в школу отвел дедушка

Как отметил поп-король, он заслужил три дня отпуска от всех.

Музыкант Филипп Киркоров в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ объяснил, почему 1 сентября в школу на торжественную линейку его наследников Аллу-Викторию и Мартина отвел дедушка Бедрос Киркоров. Сам исполнитель был в эти сроки на вечеринке в Венеции. Причем время поп-король проводил в обществе звезд Голливуда.

«После лета, проведенного с детьми, они мне эту шалость простят. Я все лето работал папой. Папа имеет право на три дня отпуска от всех». Филипп Киркоров

Как отметил Филипп Киркоров, у него не избалованные дети, как могли подумать некоторые. «Они не в «Версаче» идут в школу. Это летом могут ходить в «Версаче» дома», — заметил поп-король отечественной эстрады.

Напомним, что дети Филиппа Киркорова Мартин и Алла-Виктория учатся в закрытой элитной школе. Обучение там стоит немалых денег. Впрочем, Филипп Киркоров не привык жалеть денег на своих наследников.

Смотрите также: