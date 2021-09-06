Жемчужное платье невесты, слезы радости и салют: какой была роскошная свадьба Андрея Норкина и его избранницы

Популярный телеведущий Андрей Норкин на днях сообщил в микроблоге о радостном событии. Он поделился снимками из ЗАГСа, на которых был запечатлен со своей избранницей, а теперь уже законной женой, Ириной Бородиной.
«Воть», — лаконично подписал кадры Андрей Норкин.
В минувшие выходные новобрачные устроили пышное торжество по случаю своего бракосочетания в элитном загородном клубе в Подмосковье. Состоялось оно всего через год после смерти жены Андрея Норкина Юлии.
Примечательно, что дочь телеведущего Александра Норкина поддержала отца. Она публиковала на своей страничке в Instagram кадры со свадьбы, поздравляя папу и его избранницу с днем свадьбы.
«Первый танец», — подписала Александра Норкина красивое видео.
В кадре Андрей Норкин и его избранница красиво двигаются под песню Moon River, которую в фильме «Завтрак у Тиффани» исполнила Одри Хепберн.
Избранница Андрея Норкина на свадьбе предстала в струящемся платье-комбинации на тонких бретелях жемчужного оттенка. Сам телеведущий облачился в темно-синий костюм с бабочкой.
Гости новобрачных не скрывали слез радости за них, а сами они буквально светились от счастья. Интересно, что избранница Андрея Норкина на несколько лет старше него. По данным «Комсомольской правды», Ирине Бородиной под шестьдесят лет, но выглядит она невероятно молодо.