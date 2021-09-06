Жемчужное платье невесты, слезы радости и салют: какой была роскошная свадьба Андрея Норкина и его избранницы

53-летний телеведущий Андрей Норкин с размахом отметил бракосочетание с Ириной Бородиной, которая на несколько лет старше новоиспеченного мужа.

Популярный телеведущий Андрей Норкин на днях сообщил в микроблоге о радостном событии. Он поделился снимками из ЗАГСа, на которых был запечатлен со своей избранницей, а теперь уже законной женой, Ириной Бородиной.

больше по теме Давно не скрывал избранницу: Андрей Норкин женился во второй раз спустя год после смерти жены Ирина Бородина в прекрасных отношениях с детьми телеведущего от первого брака.

«Воть», — лаконично подписал кадры Андрей Норкин.

В минувшие выходные новобрачные устроили пышное торжество по случаю своего бракосочетания в элитном загородном клубе в Подмосковье. Состоялось оно всего через год после смерти жены Андрея Норкина Юлии.

Примечательно, что дочь телеведущего Александра Норкина поддержала отца. Она публиковала на своей страничке в Instagram кадры со свадьбы, поздравляя папу и его избранницу с днем свадьбы.

«Первый танец», — подписала Александра Норкина красивое видео.

В кадре Андрей Норкин и его избранница красиво двигаются под песню Moon River, которую в фильме «Завтрак у Тиффани» исполнила Одри Хепберн.

Избранница Андрея Норкина на свадьбе предстала в струящемся платье-комбинации на тонких бретелях жемчужного оттенка. Сам телеведущий облачился в темно-синий костюм с бабочкой.

Гости новобрачных не скрывали слез радости за них, а сами они буквально светились от счастья. Интересно, что избранница Андрея Норкина на несколько лет старше него. По данным «Комсомольской правды», Ирине Бородиной под шестьдесят лет, но выглядит она невероятно молодо.

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