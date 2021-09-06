«Кем она себя возомнила?»: британцы недовольны поведением Меган Маркл

Меган Маркл подверглась критике после совместного заявления с принцем Гарри. Напомним, после того, как в прошлом месяце Афганистан попал под влияние талибов, герцог Сассекский выступил с речью. И если принц имеет прямое отношение с этой стране – ранее он служил в Афганистане, то пользователи Сети задались резонным вопросом: какое отношение к этому всему имеет Меган.

«Кем она себя возомнила, чтобы указывать свое имя в заявлении. Она актриса класса C, а через две минуты — эксперт по мировым делам. Даже Голливуд о ней ничего не хочет слышать. Она эксперт по мировой политике? Делать громкие заявления о том, в чем она некомпетентна – не стоит», — приводит слова пользователей Сети Express.

Напомним, ранее стало известно, что Меган и Гарри решили приехать в Лондон. Они уже уведомили об этом королеву.

Смотрите также: