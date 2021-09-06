«Счастливое лето для дочки»: Орбакайте рассказала, почему Земцова не пошла в школу 1 сентября

Как отметила певица, все лето наследница провела у бабушки в деревне Грязь.

Певица Кристина Орбакайте в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ объяснила, почему ее дочь Клава Земцова не пошла в школу 1 сентября. Дело в том, что девочка учится в США, а там обучение начинается только в середине сентября.

«Это счастливое лето для моей дочки. С бабушкой, с родными. Это настоящий пионерский лагерь у них там: режим, игры, учеба, просмотр кино. Я лучшего отдыха в этом году для Клавдии даже бы не придумала».

Кристина Орбакайте

Вспомнила свою учебу в эфире программы и сама Алла Пугачева.

«У меня не было формы. Мне нельзя было носить форму из той материи, поэтому мне все время ее шили. Я обожала школу. Любимый предмет у меня был рисование. Я школу, честно признаюсь, иногда прогуливала. Но куда убегала — не скажу», — заметила Примадонна.

Напомним, что на протяжении всего лета Максим Галкин делился кадрами с наследниками и Клавой Земцовой. Девочка действительно почти все время жила в доме Аллы Пугачевой.

Смотрите также: