«Это я придумала ей имя — Василиса»: игуменья Фаина рассказала о жизни Васильевой в монастыре

На самом деле актриса пока еще не приняла монашеский постриг.

Настоятельница монастыря Троице-Одигитриевская Зосимова пустынь в Новой Москве игуменья Фаина в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале ТНВ опровергла информацию, что актриса Екатерина Васильева приняла монашеский постриг.

«Что только не написали про нее в Интернете. Она в ужасе от всего этого. Она ушла в монастырь, потому что устала от внимания. Это я придумала ей имя — Василиса. Ей очень непросто. У нее была тяжелая операция. Ей сустав поменяли». Игуменья Фаина

Как отметила игуменья Фаина, Екатерина Васильева при монастыре живет уже несколько лет. Ранее она была послушницей. В силу возраста не могла выполнять работу, поэтому присматривала за козами при монастыре. Теперь Екатерина Васильева – инокиня, но до пострига ей еще, как заверила игуменья Фаина, очень далеко.

Ранее в СМИ появилась информация, что Екатерина Васильева приняла монашеский постриг. Заметим, что звезде картины «Чародеи» уже 76 лет.

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