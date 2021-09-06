«Договорились о джентльменском соглашении»: Лиепа высказалась о тайном браке отца с Плисецкой

По словам балерины, ее отец и балетмейстер никогда не распространялись об этом союзе.

Балерина Илзе Лиепа в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о тайном браке своего отца народного артиста СССР Мариса Лиепы и балерины Майи Плисецкой.

«Отец и Майя Плисецкая договорились о джентльменском соглашении никогда не говорить, был у них брак или нет. Мы будем соблюдать эту их договоренность». Илзе Лиепа

Как отметила Илзе Лиепа, через несколько лет после расставания с Плисецкой в жизни ее отца появилась актриса Маргарита Жигунова, мать Илзе и Андриса Лиепы.

«Отец и мать встретились в самолете. Она летела со съемок фильма. Не заметить ее было невозможно. Она была красавицей. Мама — волевой человек. По жизни, конечно, можно считать, что у нее было трое детей. Я, мой брат Андрис и мой отец, о котором она заботилась», — заявила Илзе Лиепа.

Напомним, что Марис Лиепа и Майя Плисецкая состояли в браке всего три месяца. Это случилось в 1956 году.

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