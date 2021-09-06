Малоизвестная история: Васильева много лет назад волевым решением помешала браку сына с Кориковой

В студии программы «Звезды сошлись» вспомнили, что случилось в начале девяностых годов в жизни актрисы.

Актриса Екатерина Васильева, которая не так давно приняла монашеский постриг, в свое время помешала своим волевым решением свадьбе сына Дмитрия Рощина и актрисы Елены Кориковой, которая в итоге родила сына Арсения.

Подробности этой истории рассказали в программе «Звезды сошлись» на канале НТВ. Один из гостей студии вспомнил, как Васильева настояла, чтобы эта свадьба не состоялась.

«Человек выбирает направление – веру в Бога. У Екатерины Васильевой шесть внуков. Это официально. Есть еще история, о которой не многие знают. В студенческие годы ее сын Дмитрий встречался с девушкой. У него дело даже подходило к браку. Девушка забеременела. Но из-за волевого решения мамы этот брак не состоялся. Они отказались от невестки и от ребенка. Они не знают, это его ребенок или нет. Потому что мама создала такую атмосферу, что ребенок якобы не их. Вся семья не признала ребенка», — заметил один из гостей программы.

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Заметим, что Дмитрий Рощин никогда не общался со своим наследником. Отца Арсению заменил оператор и режиссер клипов Максим Осадчий. С ним, кстати, Елена Корикова также в будущем рассталась.

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