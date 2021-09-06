Темные очки, палочка в руке и апостольник, покрывающий голову: как Васильева выглядит в монастыре

В эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ показали, как выглядит 76-летняя актриса Екатерина Васильева, которая не так давно приняла монашеский постриг и ушла в женский монастырь.

На кадре можно увидеть женщину в темных очках, у нее палочка в руке и апостольник, покрывающий голову.

Подруга звезды советского кино Наталья Виноградова рассказала об актрисе, проведя экскурсию по МХАТу.

«Она могла здесь гримироваться, входить в образ. Могла повторять текст в этой гримерке. Для нее жизнь только началась. Она живет в своей келье. Полностью по уставу монастыря. Послушание у нее. Ты не можешь ничего без благословения сделать. Я ей вчера позвонила, и она сказала, что для нее это счастье», — заметила Виноградова.

больше по теме Звезда фильма «Чародеи» Екатерина Васильева сменила имя и стала монахиней Сын актрисы является православным священником.

Напомним, что Екатерина Васильева прославилась благодаря картине «Чародеи». Сейчас она находится в Троице-Одитриевская Зосимова пустынь в Новой Москве. В монашестве получила имя Василиса.

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