Полмиллиарда рублей: Александр Песков продает дом в Подмосковье

Особняк в три этажа пародист строил 15 лет.

Александр Песков продает дом в Подмосковье. Особняк в три уровня пародист строил 15 лет. Стоимость его оценил в 500 миллионов рублей. Правда, будущему хозяину придется раскошелиться на внутреннюю отделку и ремонт. Недвижимость располагается в Истре на территории 25 соток. Общая площадь коттеджа составляет 750 квадратных метров.

«На постройку было потрачено семь миллионов долларов. Дом без отделки, правда. Строители говорят, что отделка будет стоить, как и дом», — сказал Песков в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

Добавим, пародист решил продать дом, так как считает, что он слишком большой. По словам Пескова, ему нужна жилплощадь поменьше.

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