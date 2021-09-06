Люкс, роскошь, эксклюзив: Яна Рудковская устроила домашний показ мод

Продюсер, бизнес-леди Яна Рудковская снискала звание иконы моды от фэшн-эксперта Александра Васильева за свою страсть к брендам и трендам. Причем, чем тяжелее люкс, тем лучше – Рудковская не привыкла экономить на себе.

На этот раз блондинка решила устроить показ модных нарядов прямо у себя дома. Дело в том, что на не смогла определиться с выбором самостоятельно.

«Выбираем лучший стиль для вечера», — предложила красотка и пообещала прислушаться.

Рудковская показала на себе наряды Givenchy, Dolce&Gabbana, Valentino и других культовых Домов моды. Подписчики высказали свое мнение.

«Розовое платье- очень красивое»,» Мне все нравится, в каждом образе разная) не одежда красит женщина, а энергетика, а она у Вас огонь», «Брючный костюм огонь», «Все классные и стильные», «Все шикарно. Одеть то, к чему лежит душа», «Вам все идет, стройная,красивая», — пишут фолловеры.

Не так давно Рудковская смогла за неделю выгулять столько вечерних нарядов, сколько обычная женщина за год не надевает. Такая возможность звезде представилась на «Новой волне» в Сочи.

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