Как использовать глиттер в макияже
Видео
Новый сезон шоу «Голос. 60+»: 96-летний участник и новые наставники
Видео

Неожиданный поворот: Малькова «увела» возлюбленного Макеевой

На днях Светлана побывала в России.

Неожиданный поворот: Малькова «увела» возлюбленного Макеевой
Светлана Малькова. Фото: instagram.com/svetamalkova

Больше года назад бизнесмен из Словении Роман Мальков приехал на дачу к Анастасии Макеевой и потерял голову. Они сыграли свадьбу в мае этого года, а в Любляне у строителя остались бывшая жена и трое детей. Светлана Малькова ждет от экс-супруга алименты и прилетает в Россию для съемок программ. Мальков утверждает, что деньги он платит.

Скриншот
Скриншот: instagram.com/svetamalkova

Накануне Малькова вновь побывала в Москве, где приняла участие в съемках программы Андрея Малахова. В этой серии речь пойдет о том, что Малькова «увела» возлюбленного у Макеевой. Кадрами со съемочной площадки шоу Светлана поделилась в своем микроблоге.

Добавим, что Макеева не принимала участие в съемках. В эти дни она вместе с мужем отдыхает на Байкале и на Камчатке.

Смотрите также:

Тэги

Анастасия МакееваАнастасия Макеева последние новостиАндрей МалаховАндрей МальковРоман МальковСветлана Малькова