Неожиданный поворот: Малькова «увела» возлюбленного Макеевой

Больше года назад бизнесмен из Словении Роман Мальков приехал на дачу к Анастасии Макеевой и потерял голову. Они сыграли свадьбу в мае этого года, а в Любляне у строителя остались бывшая жена и трое детей. Светлана Малькова ждет от экс-супруга алименты и прилетает в Россию для съемок программ. Мальков утверждает, что деньги он платит.

Накануне Малькова вновь побывала в Москве, где приняла участие в съемках программы Андрея Малахова. В этой серии речь пойдет о том, что Малькова «увела» возлюбленного у Макеевой. Кадрами со съемочной площадки шоу Светлана поделилась в своем микроблоге.

Добавим, что Макеева не принимала участие в съемках. В эти дни она вместе с мужем отдыхает на Байкале и на Камчатке.

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