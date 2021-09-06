Комар носа не подточит: Самбурская избавилась от особенности внешности, за которую ее жестко хейтили в Сети

Звезды тоже люди, и им присущи многие особенности во внешности, с которыми сталкиваются обыватели. И актриса театра и кино, звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская – не исключение.

Знаменитость долгое время жила с искривленными зубами на нижней челюсти, которые настолько бросались в глаза хейтерам, что они стали жестко гнобить брюнетку за это несовершенство.

Самбурская долго терпела. Но даже стальные нервы имеют предел выносливости, и в один прекрасный день звезда обратилась к специалисту с просьбой исправить зубы. Результаты преображения до сих пор многие не замечают. И хотя прошло уже много времени, как уверяет Самбурская, ей по сей день поступают вопросы вроде «а где кривой зуб».

«Выровняли мне, года три назад. Винирчики на нижнем ряду», — терпеливо ответила красотка в микроблоге и засветила по-голливудски стройный нижний ряд.

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