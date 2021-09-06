«Мое длинноногое счастье»: Богомолов поздравил дочь с 11-летием

Театральный режиссер Константин Богомолов до брака с Ксенией Собчак был женат на актрисе Дарье Мороз. Она родила ему дочку Аню, которой накануне исполнилось 11 лет. В своем Instagram Константин поздравил дочь с днем рождения.

«Мое длинноногое черноглазое счастье! Тебе 11! Ты умная, веселая, талантливая и очень добрая. Ты моя бесконечная любовь», — написал Богомолов.

Подписчики присоединились к поздравлениям. Среди них были Юлия Снигирь, Светлана Бондарчук, Игорь Верник и многие другие звезды.

Напомним, в 2019-м году он женился на Ксении Собчак, которая воспитывает сына Платона от Максима Виторгана. Общих детей у четы тележурналиста и режиссера пока нет.

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