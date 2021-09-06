Опять сползло вниз: Бузова в платье с открытыми плечами сверкнула понурым декольте

Поп-дива современности Ольга Бузова каждый день примеряет по нескольку разных образов – того требует ее профессия. Постоянные съемки, проекты, выступления позволяют ей всегда быть разной, и за это, в том числе, артистка обожает свою работу.

Бузова постоянно следит за модными трендами. Более того, красотка любит подчеркивать, что даже создает их сама, и все следуют ее примеру. Но не всегда ее аутфиты бывают выигрышными. То она нарядится в платье не по размеру, то слишком миниатюрная юбочка сползет на талию, то цвет наряда не попадет в ее природную колористику.

На этот раз Бузова участвовала в съемках, которые потребовали элегантности и утонченности в образе. Певица облачилась в черное платье в пол с открытыми плечами из драпированного атласа. И, по традиции, показала свой наряд в микроблоге.

Правда, через время Ольга предстала том же платье, но уже с понуро сползшим вниз декольте. Утонченность свисающего с тонких плеч драпа как рукой сняло – и от элегантности, по сути, не осталось и следа.

Смотрите также