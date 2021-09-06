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«Ух, повезло Петрову»: Милославская показала крепкие бедра, позируя в купальнике

Пара отдыхает в Сочи.

«Ух, повезло Петрову»: Милославская показала крепкие бедра, позируя в купальнике
Стася Милославская. Фото: Global Look Press

Один из самых популярных актеров России Александр Петров вот уже несколько лет встречается с коллегой по цеху Стасей Милославской. Они познакомились на съемках фильма «Стрельцов» и с тех пор не расстаются. Однако звезда пока не торопится делать предложение. Хотя недавно Стася поймала букет невесты на свадьбе их общих друзей.

Стася Милославская
Стася Милославская. Скриншот: instagram.com/milostasii

В эти дни молодые люди наслаждаются компанией друг друга в Сочи. В своем Instagram Стася поделилась откровенным кадром. Девушка позировала на балконе отеля с видом на море, облачившись в голубой купальник.

«Ух, повезло Петрову! Красотка! Огонь! Бомба!», — писали пользователи Сети.

Напомним, недавними работами 26-летней Милославской стали фильмы «На острие», «Стрельцов», комедия «Рашн Юг».

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