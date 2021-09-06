«Обожаю Москву!»: Ирина Пегова в веселеньком свитшоте и зеленой юбке плиссе полюбовалась вечерним небом

Звезда театра и кино Ирина Пегова полюбилась поклонникам не только за свой талант, но и глубину души, веселый нрав, способность видеть красоту во всем, что ее окружает. Актриса активно ведет микроблог, куда публикует не только свои фото, но и снимки природы – она обожает отдыхать в родной Выксе, открывая онлайн-миру всю красоту природы Центральной России.

На сей раз звезда отправилась на прогулку по Москве. Вместе с красавицей-дочкой они побродили по улицам столицы, любуясь закатом и позируя друг другу для памятным фото.

«Обожаю Москву! Розовый закат!», — подписала снимки звезда.

Пегова для вечернего променада утеплилась в свитшот с веселеньким принтом, зеленую плиссированную юбку и кроссовку.

«Красота! Девчули красотули!», «Вот и осень! Девочки, вы классные», «Я также обожаю Москву!», «Красавицы!», «Ирина, как Вам идет этот закат! Обожаю вас!», «Красивые фотографии, очень. И я Москву люблю», — пишут в комментариях фолловеры.

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