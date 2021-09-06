Может себе позволить: Вера Брежнева в вязаном топе сверкнула декольте без пуш-ап

Экс-солистка группы «ВИА Гра» редко стала показывать свои откровенные снимки и фото в бикини, но иногда радует нарядами.

Певица Вера Брежнева, прославившись как участница группы «ВИА Гра», приобрела статус секс-символа на долгие годы. И даже сейчас, в 39 лет и имея двоих детей, звезда продолжает восхищать своей фигурой и внешностью многих поклонников и поклонниц.

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В микроблоге Брежневой редко стали появляться фото в купальниках, но певица иногда радует фанатов откровенными нарядами, подчеркивающими достоинства фигуры красотки. На сей раз артистка вышла в «прямой эфир», чтобы поговорить о красоте и уходе за собой. На кадрах звезда предстала почти по-домашнему – убрала в чалму волосы, отказалась от макияжа.

А вот с нарядом не промахнулась. Она выбрала модный вязаный топ, правда, без пуш-ап. Но учитывая форму, в которой пребывает Брежнева, она может себе позволить появляться без белья, тем более на таких посиделках-междусобойчиках.

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