Губерниев не смог сдержаться: пловчиха Ефимова подразнила обнаженной спиной в шелковом платье с вырезом

Поклонники и телезрители давно заметили неравнодушие комментатора Дмитрия Губерниева к пловчихе Юлии Ефимовой. Красотка с идеальной фигурой регулярно получает от журналиста комплименты – чем откровеннее фото, тем эмоциональнее его реакция. Даже во время Олимпиады красотка не забыла про него и запостила в микроблоге персональное фото в бикини.

Сейчас девушка поделилась новым снимком со свадебного вечера. Ефимова была гостей на торжестве у друзей, нарядившись в элегантное шелковое платье с открытой грудью и спиной.

На фото для микроблога пловчиха встала спиной, продемонстрировав изящную часть тела, на что комментатор отреагировал почти мгновенно.

«Очень все неплохо, очень!», — подписал Дмитрий Губерниев с «огоньком».

Поклонники тоже не остались в стороне и усыпали свою любимицу комплиментами.

Смотрите также