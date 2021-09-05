И капельки стекают по ягодицам: Рудова в бикини на тонюсеньких завязках соблазнительно изогнулась в бассейне

Актриса часто позволяет себе откровенные фото и снимки в купальниках.

38-актриса Наталья Рудова на днях обрадовала поклонников, сообщив о грядущей премьере новой комедии со своим участием. Наступившей осенью на большие экраны выйдет фильм «Свингеры», где актриса исполнила роль обольстительной красотки, практикующей пикантный опыт. Пару ей составил Дмитрий Нагиев. Кроме того, в картине снялась Ирина Пегова.

А пока Рудова продолжает в своем микроблоге другой многосерийный фильм, которому впору подойдет название «горячий контент». Девушка поделилась снимком в бикини на тонюсеньких завязках. Красотка с формами, от которых сходит с ума не один миллион фанатов, красиво изогнулась в бассейне, окунувшись сочными ягодицами в водичку. И капельки заблестели по ее телу, стекая по ягодицам.

Кстати, Наталья Рудова, как выяснилось, хорошо знакома с тусовщиком Эриком Авагяном, наиболее известным как новый бойфренд Ксении Бородиной – им приписывают роман после нескольких совместных вечеров. Молодой человек признался, что считает Рудову идеальной.

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