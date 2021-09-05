«Семья рядом»: Савельева в брюках палаццо и блузке с пышными рукавами позировала в Портофино

Саша Савельева не скрывает, что сильно изменилась за минувшие годы. Уже 11 лет счастлива в браке с Кириллом Сафоновым. А несколько лет назад певица покинула группу «Фабрика». Тогда она ждала первенца — сына Леона. Теперь артистка не только строит сольную карьеру, но и часто участвует в фотосессиях. Она следит за модой и старается одеваться максимально женственно.

Этим летом Саша отправилась отдыхать с мужем и сыном. Она устроила целое путешествие по Европе. Певица посетила озеро Комо, потом гуляла по Милану, а теперь оказалась в Портофино. Она запечатлелась на побережье в белых брюках палаццо и блузке с пышными рукавами на узле. Легкий наряд дополняли остроносые туфли с открытой пяткой. Савельева красовалась, когда ее снимал муж.

«Наш маленький отпуск подходит к концу… семья рядом, до моря рукой подать, осенний , но еще теплый воздух ласкает душу и тело… что еще нужно для счастья?» — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама. Многие оценили ее модный наряд. «Прекрасная Саша», «Прелесть», «Как красиво», «Вы всегда впечатляет нарядами», «Невероятные виды», «У вас просто прелестный костюм», «Такая вы стройная, как героиня фильмов», «Вы восхищаете», «Саша, какая талия», «Как мне нравятся ваши луки», — прокомментировали пост подписчики.

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